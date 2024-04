Analista do TCE é encontrada morta dentro de casa

Karen era analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) - Foto: Divulgação

Karen era analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) - Foto: Divulgação

Acontece na tarde desta segunda-feira (21) o enterro da analista do TCE-RJ, encontrada morta dentro de casa, em Lumiar, Nova Friburgo, Região Serrana do Rio de Janeiro. A vítima foi encontrada no último sábado (20) e pode ter sido mais uma vítima de feminicídio. Seu companheiro, um homem de 41 anos, foi conduzido a delegacia, porém foi liberado após prestar depoimento.



Policiais Militares contaram que foram até a casa da vítima, na Estrada Homem de Gouveia, quando encontraram o corpo, já sem vida. Karen era analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e, segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte foi "traumatismo craniano encefálico em consequência de ação contundente".

Agentes da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) investigam o crime.



O sepultamento de Karen está marcado para acontecer nesta segunda, às 16h, no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O velório terá início às 14h, na capela Premium.