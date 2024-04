Pai e filha são esfaqueados na Zona Norte do Rio

Pai e filha foram esfaqueados, na manhã desta segunda-feira (22), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A dupla foi vítima de uma tentativa de latrocínio em seu apartamento na Rua Amâncio Pereira, no Jardim Guanabara.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, Marina Barros da Silva, teve a casa invadida por um homem. Ela foi ameaçada com uma faca e amarrada. Após avisar ao suspeito que morava com outras pessoas, fez contato com o pai, Luiz Eduardo da Silva. Ao chegar na residência, Luiz tentou conter o homem e foi esfaqueado. Marina também foi ferida no braço ao tentar ajudar o pai na contenção do suspeito.

Bombeiros do quartel da Ilha foram acionados às 10h29 para a ocorrência. Os feridos foram levados para o Centro de Emergência Regional (CER) do bairro. O homem está em estado grave, enquanto a mulher teve ferimentos leves.