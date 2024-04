Bombeiros buscam por piloto de motoaquática desaparecido no Rio

O Corpo de Bombeiros iniciou, nesta segunda-feira (22), o terceiro dia de buscas por Wagno dos Santos, de 30 anos, que desapareceu após sofrer um acidente de motoaquática na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, neste sábado (20). As últimas imagens dele registram o momento em que ele seu jet ski se choca contra uma grande onda, na altura do Quiosque Quebra-Mar. Confira o vídeo:





Os bombeiros foram acionados ainda na tarde de sábado (20). Além dos grupamentos aéreo e marítimo, atuam nas buscas agentes dos quartéis de Botafogo e Copacabana. “A gente está realizando desde sábado diversos sobrevoos com os nossos helicópteros que fazem o trabalho aqui junto ao canal e também em direção à Zona Sul, que era para onde inicialmente a corrente marítima estava indicando", disse o porta-voz dos Corpo de Bombeiros, Fábio Contreiras.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) está investigando o caso.