Vingança pode ter motivado morte de morador de Maricá

A morte do morador de Maricá que foi esfaqueado durante a madrugada desta terça-feira (06) pode ter sido motivada por vingança. A Polícia investiga se o homicídio tem relação com uma suposta acusação contra a vítima, que teria brigado e deixado ferido um morador de rua no Centro do município na manhã do último sábado (06).

Segundo relatos, a vítima pode ter chegado a prestar depoimento à Polícia Civil após ser acusada de dar uma facada no braço de um morador em situação de rua. A ocorrência foi atendida por agentes da Guarda Municipal, no sábado (06). Segundo a equipe da GM, um morador com um ferimento no braço teria procurado a guarnição e relatado ter sido esfaqueado por um conhecido durante uma briga próximo ao terminal rodoviário do Centro.

Leia também:

➢ Universitário morto em tiroteio na Baixada Fluminense era de Niterói

➢ Mulher atacada e incendiada em estação de trem no Rio está em estado gravíssimo

Os guardas realizaram buscas na região e encontraram um suspeito que se parecia com a descrição feita pelo morador de rua. Apesar disso, os agentes não encontraram, com ele, nenhuma faca ou prova de que esteve envolvido na confusão. Ele e sua companheira, que presenciou a briga, foram levados à Delegacia da cidade e liberados após depoimento. Já o morador de rua ferido recebeu atendimento no Hospital Municipal Conde Modesto Leal.



Esse mesmo suspeito pela facada seria a vítima de um ataque realizado por criminosos na Rua Ari Spindola, Centro de Maricá, nesta terça (09). De acordo com apuração inicial da Polícia, ele estava dormindo com a companheira quando foi surpreendido e morto a facadas pelos suspeitos. A companheira disse não ter conseguido identificar os suspeitos durante o ataque. A Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) está investigando o crime.