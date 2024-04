Morador de Maricá é morto a facadas após criminosos invadirem sua residência

Um homem foi morto a facadas na madrugada desta terça-feira (9), dentro de sua residência, na Rua Ari Spindola, Centro de Maricá. A esposa da vítima presenciou o crime.

De acordo com informações, o casal estava dormindo quando foi surpreendido por criminosos que invadiram a residência e atacaram o morador, de 42 anos.

Desesperada, a mulher saiu do quarto e tentou pedir ajuda. Enquanto isso, ele foi espancado e esfaqueado por diversas vezes. Após o ataque, os criminosos fugiram do local e a vítima veio a óbito no local.

A mulher conseguiu acionar a Polícia. Ao chegarem ao local, militares da 6ª Companhia de Maricá isolaram a residência e acionaram a perícia da Polícia Civil.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) estão sendo aguardados para a realização da perícia criminal.

Após os procedimentos, o corpo do morador será removido pelo e levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.

Em depoimento à PM, a esposa da vítima disse que não deu para identificar os criminosos porque estava escuro e se preocupou apenas em chamar por ajuda.

A delegacia especializada abrirá um inquérito para apurar o crime.