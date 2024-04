Mulher atacada e incendiada em estação de trem no Rio está em estado gravíssimo

Funcionários do local acionaram os bombeiros e demais autoridades logo após o ocorrido - Foto: Agetransp/Divulgação

Uma mulher foi atacada por um homem e teve o corpo incendiado, na última segunda-feira (9), dentro da estação ferroviária de Augusto Vasconcelos, no Rio de Janeiro.

De acordo com a SuperVia, empresa que administra a estação, os funcionários do local acionaram os bombeiros e demais autoridades logo após o ocorrido e estão acompanhando de perto a situação.

A vítima foi levada por uma equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Rocha Faria. O suspeito fugiu no momento do crime.



Em nota, a direção do Hospital informou que o estado de saúde da paciente é gravíssimo e que a mesma passou por uma cirurgia de emergência e não está em condições de ser transferida para uma unidade especializada.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi identificado, porém, o suspeito teria cometido suicídio após o crime.

O caso foi registrado na 35ª Delegacia de Polícia (Campo Grande) e a investigação está em andamento para esclarecer a motivação do crime.