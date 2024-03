Baleado em Rodoviária do Rio deixa CTI e fala com familiares

O funcionário da Petrobras Bruno Lima da Costa Soares, que foi baleado durante o sequestro de um ônibus na Rodoviária do Rio no início do mês, teve melhora em seu quadro clínico ao longo da última semana. De acordo com informações do Hospital Samaritano, em Botafogo, ele já deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) e está na Unidade Semi Intensiva do hospital na Zona Sul do Rio.

De acordo com a unidade de saúde, Bruno tem apresentado melhora progressiva e já interage com profissionais de saúde na unidade. Ele também interagiu com familiares durante uma visita nesta semana. Seu estado é estável e ele ainda não tem previsão de alta.

Bruno foi baleado no peito e no abdômen, no último dia 12 de março, por Paulo Sérgio de Lima. Durante três horas, Paulo manteve 16 passageiros reféns dentro de um ônibus de viagem, que iria em direção à Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele se entregou para a Polícia e está preso em Bangu 1, aguardando audiência judicial. Paulo responde por duas tentativas de homicídio e por sequestro/cárcere privado.