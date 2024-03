Feriado prolongado gera grande movimentação na Rodoviária de Niterói

Com a chegada da Semana Santa e consequentemente, o feriado prolongado da sexta-feira da Paixão, muitos passageiros resolveram embarcar em viagens com destinos variados.

Na Rodoviária de Niterói, do dia 28 de março à 1 de abril, período da Semana Santa, devem ser registrados mais de dezesseis mil viajantes em 190 viagens, além das chegadas de 170 ônibus ao local.

Muitos passageiros resolveram embarcar em viagens com destinos variados | Foto: Layla Mussi

Leia mais

Maricá inicia restauração da restinga de toda a orla marítima

Casos de síndrome respiratória aguda grave sobem no país, diz Fiocruz



Com a passagem comparada para Rio das Ostras, na região dos lagos do Rio, o mecânico Jorge Laurindo Nunes, de 53 anos, não escondeu o prazer de poder viajar ao lado da família para aproveitar alguns dias de descanso.



"Minha irmã tem uma casa em Rio das Ostras e eu amo aquele lugar, um lugar maravilhoso. Estou aqui com meu sobrinho, vou pra casa dele, pra gente se divertir, jogar um futebol e curtir um final de semana com a família, que é o mais importante", contou.

O mecânico Jorge Laurindo Nunes estava prestes a embarcar para Rio das Ostras | Foto: Layla Mussi

O passageiro também destaca a importância do respeito às leis de trânsito e como o deslocamento via transporte público pode ser confortável e tranquilo para toda a família.



"Sempre pegamos ônibus aqui na rodoviária. Gosto de tomar minha cervejinha, aí não posso dirigir, educação no trânsito é prioridade. Então indo de ônibus, além de estar seguro, é mais tranquilo pra família inteira", completou o mecânico.

De maneira geral, os destinos mais procurados pelos viajantes são os de curta distância, como regiões da Costa do Sol, Costa Verde, Região Serrana e Vale do Café, além das cidades de Minas e São Paulo.

O empresário Vinícius Moreira, de 24 anos, escolheu um desses destinos para viajar neste feriado e resolveu embarcar rumo a Nova Friburgo, na Região Serrana.

Vinícius Moreira, de 24 anos, escolheu Friburgo como destino para viajar neste feriado | Foto: Layla Mussi

"Estou indo para Nova Friburgo, Região Serrana do Rio. Decidi viajar nesse período porque é o aniversário do meu pai, então aproveitei o feriado e também vou visitar minha família, que é de Nova Friburgo", afirmou o empresário, acrescentando uma informação sobre a compra do bilhete de embarque: "Comprei a passagem com antecedência, pela plataforma disponível".



Para aqueles que ainda queiram viajar neste feriado da Semana Santa, mas ainda não compraram a passagem, é importante estar atento às opções disponíveis e se adiantar para garantir a viagem desejada, visto que este é um período de alta demanda nas rodoviárias de todo país.

Sob supervisão de Marcela Freitas