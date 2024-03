Dois suspeitos por furto de fios são presos em São Gonçalo

Dois homens acusados de furtar cabos de fibra óptica no Centro de São Gonçalo foram capturados durante a madrugada desta quinta-feira (07). Cabos cortados foram apreendidos com eles. Com a prisão deles, chega a quatro o número de presos pelo crime no Centro em menos de 48h; outros dois suspeitos foram presos por furtar fios na noite da última terça (05).

Os dois foram encontrados por agentes da Guarda Municipal após serem flagrados por câmeras da Central de Segurança cortando fios na Rua Doutor Nilo Peçanha. A informação foi passada para guardas da Ronda Municipal (ROMU), que foram ao local e encontraram os dois suspeitos, com cabos já cortados.

Eles foram detidos e levados para a 72ª DP (Mutuá), que, por sua vez, encaminhou a dupla para a 73ª DP (Neves). Eles permaneceram presos, à disposição da Justiça.



De acordo com a Guarda, só no mês de fevereiro, outras seis pessoas foram presas por furto de cabos. Ao todo, foram apreendidos 225 metros de cabos. Recorrente no município, o crime costuma ser realizado por suspeitos interessados em retirar o cobre utilizado nos fios para revenda do metal em ferro-velho.