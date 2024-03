Guarda Municipal prende dupla que furtava cabos no Centro de São Gonçalo

Agentes da Guarda Municipal prenderam dois homens, nesta noite de terça-feira (5), furtando fios no Centro de São Gonçalo. Com a dupla, foram apreendidos alguns metros de fios.

As equipes da Guarda estavam em ronda quando viram, inicialmente, os dois homens catando e revirando sacolas plásticas no chão. Algum tempo depois, ainda durante a ronda, um motorista passou pelos agentes e os comunicou que duas pessoas estavam serrando fios de cobre na Rua Sá Carvalho. Após buscas, os dois suspeitos foram localizados próximo à Igreja Matriz de São Gonçalo. Com eles, estavam metros de fios em sacolas plásticas.

A dupla foi presa e levada inicialmente para a 72ª DP (Mutuá), sendo encaminhados, em seguida, para a 73ª DP (Neves), onde seguem à disposição da Justiça.



Em fevereiro, agentes da Guarda Municipal prenderam, pelo menos, mais seis pessoas pelo crime de furto de cabos. Com os suspeitos, foram apreendidos 225 metros de cabos.