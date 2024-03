Frentista é encontrado morto na praia de Itaipu

Um morador do Fonseca, em Niterói, que estava desparecido desde a última terça-feira (05), foi encontrado morto no mar da praia de Itaipu nesta quinta (07). O corpo de Fábio Gomes de Carvalho, de 43 anos, foi resgatado do mar pelo Corpo de Bombeiro durante a manhã. Segundo a família, a vítima morreu por afogamento.

Fábio desapareceu durante a tarde de terça; ele estava na praia com amigos e sumiu enquanto se banhava no mar. Nesta quinta, agentes do Quartel de Itaipu foram acionados, por volta das 6h25, para as buscas. Eles contaram com o apoio de uma equipe de mergulhadores da Barra da Tijuca e conseguiram retirar o corpo por volta das 10h.

Leia também:

➢ Mãe e filhos são presos por homicídio em Niterói

➢ Colunista confirma show gratuito de Madonna na Praia de Copacabana

O corpo foi levado para o IML do Barreto, onde foi identificado por familiares. Segundo o irmão da vítima, Fábio trabalhava como frentista em um posto de gasolina no Colubandê, em São Gonçalo. Ele deixa duas filhas e uma esposa grávida. Ainda não há informações a respeito do sepultamento.