PF investiga ONG suspeita de desviar R$ 10 milhões da Saúde de SG desde 2016

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação na manhã desta quinta-feira 07/03), junto com a Controladoria Geral da União (CGU), para apurar possíveis desvios de recursos públicos federais destinados à área de Saúde de São Gonçalo, através da Organização Social de Saúde (OSS) IN Saúde (Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão de Saúde), que atua na cidade desde 2016, na gestão do então prefeito Neilton Mulim. Denominada Esculápio, que nas mitologias grega e romana, significa o deus da medicina e da cura, a ação investiga um superfaturamento mensal de R$ 300 mil nos contratos firmados com a OSS. A CGU estima que com isso o prejuízo com desvio de recursos públicos federais destinados à Saúde de São Gonçalo, ultrapasse os R$ 10 milhões durante o período.

A investigação se remete a 2016, quando a OSS IN Saúde firmou o seu primeiro contrato com o município na gestão Neilton Mulim, prosseguiu prestando serviços na área de Saúde com o prefeito José Luiz Nanci e atualmente mantém contratos. "A Prefeitura de São Gonçalo informa que não recebeu qualquer notificação referente à investigação em curso, e destaca que as denúncias remontam a 2016, em gestões anteriores, e reitera estar à disposição para eventuais esclarecimentos. A Prefeitura reforça que a atual gestão não compactua com quaisquer irregularidades que possam gerar desvios de recursos públicos. E garante que, em caso de constatação de irregularidades por parte de qualquer OSS contratada ou envolvimento de servidores, aplicará as sanções cabíveis", informou a assessoria da Prefeitura de São Gonçalo

Na ação de hoje, cerca de 70 policiais federais e 15 auditores da CGU cumpriram 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói/RJ, nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Cabo Frio, e Sorocaba e Santos, em São Paulo, em endereços de pessoas físicas e jurídicas envolvidas com a OSS IN Saúde.

A investigação, conduzida pelo Grupo de Repressão à Corrupção da Delegacia da PF em Niterói e aprofundada por meio da atuação da CGU, apontou que a OSS em questão subcontratava empresas para fornecer médicos, sem a devida cotação de preços, com indícios de fornecimento de médicos fantasmas. Os serviços prestados por tais empresas não recebiam fiscalização efetiva da OSS ou de órgãos públicos, o que indica pessoalidade na contratação das empresas e superfaturamento na prestação de serviços, segundo os investigadores. Constatou-se, ainda, que houve contratação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas sem concorrência licitatória, com indícios de superfaturamento, entre outras possíveis irregularidades e fraudes.

Segundo a CGU, a OSS é responsável pela gestão de unidades de saúde municipais, e as empresas subcontratadas por ela e relacionadas aos gestores públicos receberam cerca de R$ 70 milhões no período compreendido entre 2020 e o final de 2023. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, peculato-desvio e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de eventuais outros crimes que possam surgir no decorrer das investigações.