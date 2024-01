Polícia procura acusado de derrubar namorada da janela do apartemento

O programa Disque Denúncia lançou, nesta sexta-feira (19), um cartaz pedindo informações que ajudem a localizar Ian dos Anjos Silva, de 22 anos. Ele é acusado de agredir e tentar matar a namorada durante uma briga no último mês de dezembro, na Baixada. Na ocasião, a vítima relatou ter sido derrubada da janela do apartamento onde estavam.

O apartamento fica no segundo andar de um edifício e a vítima - Nicole Peccini, de 22 anos - sobreviveu. Apesar disso, ela sofreu ferimentos graves: e ficou internada por semanas. "Eu caí no chão e tive traumatismo craniano, fratura na costela, perfurei o pulmão, fratura no punho, e agora tô enfrentando as sequelas da paralisia facial, recuperar os movimentos do corpo", afirmou a jovem, em entrevista à TV Globo.

Ian teria agredido Nicole na cabeça, nas costas e no pescoço, com enforcamentos. Um ataque de ciúmes teria sido a motivação da tentativa de feminicídio, que é investigada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Duque de Caxias.



Nicole ficou internada por algumas semanas no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, também em Caxias, e segue em recuperação de casa, após receber alta. Ian chegou a ir ao hospital, mas fugiu e está foragido desde a última semana do ano passado. Ele é alvo de um mandado de prisão por tentativa de feminicídio.

Pessoas com informações que ajudem a prender Ian dos Anjos Silva podem entrar em contato com o Disque Denúncia através dos seguintes canais de atendimento:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ