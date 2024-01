Campeã do BBB denuncia comediante por agressão

A campeã da 11ª edição do Big Brother Brasil, Maria Melilo, registrou uma denúncia de violência doméstica, cometida pelo comediante Luiz França, seu namorado. Com cortes e hematomas pelo corpo, ela registrou a ocorrência em uma delegacia de São Paulo e pediu uma medida protetiva contra Luiz, que negou às acusações à Polícia.

Segundo o depoimento de Maria à Polícia, as agressões aconteceram durante uma discussão, motivada por ciúmes, na semana passada. Durante a briga, Luiz teria dado socos e chutes nela diversas vezes. Nas imagens arquivadas com a ocorrência, é possível ver cortes e hematomas no braço de Maria, que também passou por uma exame de corpo de delito no último domingo (14).

Com a repercussão do caso nesta semana, a ex-BBB emitiu uma nota pedindo que sua privacidade fosse reservada durante o momento. "Queria que vocês entendessem que, no momento certo, também mostrarei fotos, vídeos, e vocês saberão das testemunhas e terão a verdade dos fatos. Tudo isso está sendo mostrado às autoridades competentes, delegacia, justiça. O momento é de resguardo emocional e apuração dos fatos. Gostaria que todos pudessem ter empatia com os envolvidos", pediu Maria.

Apesar de não ter comentado as agressões publicamente, em um vídeo compartilhado por ela em um um salão de beleza, nesta quinta (17), é possível ver algumas das marcas dos hematomas nos braços.

Luiz, por sua vez, teria negado às acusações à Polícia e acusado Maria de ter dado início à discussão. Nas redes sociais, ele disse que aguarda "o momento certo" para comentar sua versão do caso. "O meu lado da história não foi exposto e nem será agora, por respeito ao meu lado psicológico e da pessoa envolvida. Estamos muito abalados, mas vocês saberão de tudo na hora certa", afirmou o comediante. A Polícia Civil segue investigando o caso.