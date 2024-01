Líder comunitário é morto a tiros em restaurante no Rio

O líder comunitário Marlon Schuengue da Silva, conhecido como "Marlon Alemão", foi assassinado a tiros na noite da última quinta-feira (18) dentro de um restaurante na Freguesia, na Zona Oeste do Rio. Conhecido pelas atividades na região da Gardênia Azul, também na Zona Oeste, Marlon foi surpreendido por um grupo de homens armados enquanto saía do local.

De acordo com testemunhas, os suspeitos estavam em um carro estacionado na frente do estabelecimento, na Rua Xingú, e teriam dado início aos disparos quando viram o líder comunitário, de 30 anos, sair do restaurante. Ainda de acordo com os relatos, Marlon chegou a tentar escapar e voltou para dentro do estabelecimento, mas acabou sendo baleado na saída dos fundos do local.

Ainda não há informações a respeito da autoria dos disparos. Marlon foi assessor de Marcello Siciliano (PP), ex-vereador do Rio que foi citado nas investigações da morte de Marielle Franco e acusado de envolvimento com um grupo de milícia na Zona Oeste.

Uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionada ao local e agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) periciou a cena do crime. A Delegacia registrou a ocorrência e está investigando o caso.