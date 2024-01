Suplente de vereador em São Gonçalo é preso por venda ilegal de gás

Um suplente de vereador de São Gonçalo foi preso em Alcântara, na manhã do último dia 3 de janeiro, acusado de comercializar ilegalmente botijões de gás de cozinha. De acordo com as investigações, ele teria envolvimento com um grupo que impede a atividade de revendedoras autorizadas de gás de cozinha em certas regiões do município, para favorecer o comércio ilegal do produto.

Depois de receberem denúncia através do Disque Denúncia, polícias da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) conseguiram localizar o veículo que era utilizado para a revenda não-autorizada, que era dirigido pelo suplente de vereador, com 16 botijões de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), sem qualquer autorização para distribuição. De acordo com os agentes, o suspeito teria confessado que estava levando os produtos para revendedores ilegais.

Tanto o veículo, quanto os botijões foram apreendidos e levados para a sede da DDSD, na Zona Norte do Rio, para onde também foi encaminhado o político. O suplente de vereador tem 29 anos e é filiado ao partido Solidariedade. Ele se candidatou a vereador em 2020, quando recebeu 639 votos - que não lhe garantiram uma cadeira na Câmara, mas lhe permitiram conseguir a vaga como suplente.