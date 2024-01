Gonçalense é sequestrado na porta de casa e família pede ajuda para encontrá-lo

O gesseiro Felipe Mendonça Ferreira Mota, de 34 anos, foi ‘sequestrado’ por dois homens armados e encapuzados, no início da noite da última terça-feira (09), na Rua Caruaru, no Coelho, em São Gonçalo. O carro da vítima não foi levado.

De acordo com informações de familiares, o homem havia acabado de sair da obra que realizava no mesmo bairro, quando chegou em casa, pouco depois das 19h. Ao parar seu carro em frente sua residência, dois homens armados e encapuzados, desceram de um veículo prata, de modelo e placa não anotados, e o renderam.

A vítima foi colocada no banco traseiro do carro dos criminosos que fugiram do local. A família ainda não recebeu nenhum contato com pedido de resgate ou qualquer notícia sobre o paradeiro do gesseiro, que é apontado como um homem calmo, querido e educado.

A família registrou o caso na delegacia e qualquer informação sobre o paradeiro do gesseiro pode ser repassada para a família pelo telefone 21 96437-5480 ou Disque Denúncia, através do telefone 2253-1177.