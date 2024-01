Advogado acusado de extorquir cliente é preso em Niterói

Um advogado de Niterói acusado de extorquir o próprio cliente foi preso na última segunda-feira (08) por agentes da Delegacia do Centro da cidade. Ele teria cobrado 5 mil reais ao cliente, preso por tentativa de roubo, para liberar telefones apreendidos pela Polícia.

De acordo com a Polícia, o cliente é acusado pela tentativa de roubar telefones e por falsidade ideológica. Ele foi até a 76ª DP (Niterói), que havia apreendido os aparelhos, e contou aos agentes que seu advogado estava lhe cobrando 5 mil para pagar aos peritos da unidade e liberar os telefones apreendidos.

No entanto, ao chegar lá, ele descobriu que os aparelhos já haviam sido liberados pelo próprio advogado, que conseguiu, na Justiça, uma determinação de restituição para retirar os aparelhos em nome do cliente. Com isso, os policiais da unidade decidiram acompanhar o homem para apurar se o advogado não estava tentando lhe aplicar um golpe.

Após apurarem os relatos, os agentes da 76ª DP prenderam o advogado em flagrante. Ele foi levado para a unidade, onde está à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia civil, ele já acumulava outras anotações criminais em seu histórico.