Comerciante morto em São Gonçalo será enterrado no Parque da Paz

Será sepultado no início da tarde desta quarta-feira (10), no Cemitério Parque da Paz, às 13h, o corpo do comerciante Thiago Trigueiro Gomes, de 37 anos, executado dentro do seu depósito de bebidas, na Rua Joaquim de Oliveira, no Porto da Pedra, em São Gonçalo, na manhã da última terça-feira (09).

Thiago, conhecido pelos amigos como ‘Thiago Rebelde’, pode ter sido executado por se negar a pagar taxas a criminosos que atuam como narcomilicianos no local. Contudo, a polícia investiga a possibilidade da morte de ‘Rebelde’ ter ligação com questões do passado do comerciante.

Leia também:

➢ Homem morre após levar choque limpando coifa elétrica em restaurante

➢ Advogado acusado de extorquir cliente é preso em Niterói

Thiago deixou quatro filhos e era visto como uma boa pessoa na região. Ele foi atingido por diversos tiros e morreu dentro do seu estabelecimento. Os criminosos, que utilizaram uma motocicleta, fugiram do local sem roubar nada.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) seguem investigando o caso.