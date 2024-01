Família reconhece corpo de homem carbonizado em Jardim Alcântara

Segundo amigos, a vítima era trabalhadora e não tinha envolvimento com nada que justifique o crime - Foto: Divulgação

Familiares reconheceram o corpo do homem carbonizado, que foi encontrado, na manhã da última quarta-feira (03), na Rua Carlos Paschoal, na região conhecida como "Buraco do Mariola", no Jardim Alcântara, em São Gonçalo.

Embora, a identificação não possa ter acontecido de forma oficial, já que o corpo estava parcialmente carbonizado, a família reconheceu características e tatuagens. Nesse caso, o cadáver pode ser enterrado, porém, os documentos não são emitidos com nome.

O sepultamento da vítima deve acontecer ainda nesta quinta-feira (04), mas familiares não foram encontrados para comentar o caso.



Segundo amigos, a vítima era trabalhadora e não tinha envolvimento com nada que justifique o crime.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo investigam o caso.