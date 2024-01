Criminoso é preso com fuzil e granadas em São Gonçalo

Um fuzil e granadas foram encontrados por agentes da Polícia Militar durante uma ação na manhã desta quarta-feira (03), na comunidade conhecida como Hortinha, em Tenente Jardim, bairro de São Gonçalo. A ação também terminou com a prisão de um homem, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

De acordo com a corporação, uma equipe do 7ºBPM (São Gonçalo) foi enviada ao local para apurar o relato de que homes armados circulavam pelas ruas da comunidade. Ao chegarem no local, encontraram um suspeito, armado com o fuzil - cujo modelo, segundo a PM, costuma ser utilizado em guerras e confrontos bélicos mais hostis.

Além da arma, duas granadas foram encontradas com ele, além de uma grande carga com porções de drogas. Todo o material foi apreendido e o homem foi preso. A ocorrência está em andamento.