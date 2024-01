Homem investigado por três homicídios em Cabo Frio é preso

Um homem acusado de envolvimento com três casos de homicídio em Cabo Frio foi capturado pela Polícia Civil na última terça-feira (02), na Região dos Lagos. Ele é apontado como líder do tráfico de drogas na comunidade do Morro do Limão, em Cabo Frio.

O suspeito teria, segundo as denúncias, participado das mortes de dois irmãos e de um gari, à serviço da Prefeitura Municipal, no bairro Jardim Esperança, crimes investigados pela 129ª DP (Iguaba Grande), que realizou a prisão.

Contra ele, haviam pelo menos dois mandados de prisão preventiva. O acusado foi encontrado com base em dados de inteligência e monitoramento da delegacia e foi levado para lá após a captura, onde está à disposição da Justiça.