Corpo carbonizado é encontrado no Jardim Alcântara, em SG

Na manhã desta quarta-feira (3), um homem que não teve a identidade revelada, foi encontrado por agentes da Polícia Militar, carbonizado, na Rua Carlos Paschoal s/n, no bairro Jardim Alcântara, em São Gonçalo.



De acordo com a Delegacia de Homicídios, policiais militares foram acionados às 06:45h, para uma possível ocorrência de vítima carbonizada.

Leia mais

Niterói: Mulher tem casa invadida e é mantida em cárcere privado por ex-marido

Ano novo, problema antigo: cabos são alvos contínuos de furtos no Centro de Niterói



Diante do fato, os PMs se deslocaram ao local, que funciona como um lixão da região, e ao chegarem no endereço, encontraram um homem não identificado carbonizado. Não há no local câmeras de monitoramento e nem testemunhas e/ou familiares.