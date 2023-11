PF prende "Marcelo Cupim", suspeito de chefiar jogo do bicho na Zona Norte do Rio

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (30), Marcelo Simões Mesqueu, o Marcelo Cupim, investigado por ser o chefe do jogo do bicho na Zona Norte do Rio. Ele estava foragido há um ano e foi encontrado ao deixar sua filha em uma escola particular da Barra da Tijuca.

Agentes federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) e do Grupo de Investigações Sensíveis (GISE), receberam informações de inteligência do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecos) do Ministério Público do Rio e efetuaram a prisão de Cupim. Ele foi denunciado pelo crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro obtidos com a exploração de jogos de azar.

A investigação apura crimes praticados por contraventores que exploram jogos de azar, após uma informação sobre bingo clandestino que funcionaria em Copacabana com a permissão de policiais militares.