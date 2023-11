Suspeito fica ferido após tiroteio no Fonseca

Uma troca de tiros entre policiais militares e um grupo de homens, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas, no Fonseca, Niterói, deixou um ferido na tarde desta quarta-feira (29). Durante a ação, drogas e uma pistola foram apreendidas no local.

Policiais do 12º BPM (Niterói) informaram que estavam patrulhando a região quando foram atacados pelos suspeitos, que teriam iniciado os disparos quando avistaram a viatura. Os tiros deram início a um breve confronto. Depois que os tiros cessaram, um dos acusados foi encontrado ferido.

O baleado, que não teve a identidade revelada, foi socorrido e conduzido para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), também no Fonseca. Com ele, os policias encontraram um pistola e uma carga de drogas, além de dinheiro em espécie. Não há informações atualizadas a respeito do seu estado de saúde.