Após assalto, polícia recupera carro de Fred, do Fluminense

Mercedes do ex-atleta foi levada por suspeitos em Ipanema, na Zona Sul do Rio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O carro do ex-jogador e dirigente de futebol Frederico Chaves Guedes, o Fred do Fluminense, foi recuperado pela Polícia Civil do Rio neste sábado (25). O automóvel havia sido levado por criminosos na última quinta-feira (23), em Ipanema, na Zona Sul do Rio.

O assalto aconteceu enquanto o ex-atleta voltava para casa, após a partida entre Fluminense e São Paulo no Maracanã, na noite de quarta (22). Já no início da madrugada, os suspeitos, armados, renderam o diretor, que dirigia o veículo, e o fizeram deitar na calçada enquanto levavam o carro. O crime foi registrado por câmeras de segurança; confira as imagens:





O carro, um Mercedes GLE 400, foi levado pelos oficiais para a 14ª DP (Leblon). Ainda não foi divulgado onde foi localizado o veículo, avaliado em aproximadamente 800 mil reais.

Apesar da recuperação, nenhum suspeito foi preso até o momento. A Polícia estima que pelo menos três homens tenham participado do crime. O carro passará por perícia e o paradeiro dos criminosos segue sendo investigado pelos agentes, de acordo com a corporação.