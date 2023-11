Menina sequestrada pelo Hamas e dada como morta reencontra o pai

Emily encontrou seu pai após 50 dias sendo refém do Hamas - Foto: Reprodução

Emily encontrou seu pai após 50 dias sendo refém do Hamas - Foto: Reprodução

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Emily Hand, de 9 anos, reencontra a família após passar 50 dias como refém do Hamas. Ela estava no grupo de 17 pessoas libertadas pelo grupo nesse sábado (25). As imagens foram divulgadas pelo governo de Israel.

No vídeo, a menina, que fez aniversário no cárcere, corre para abraçar o pai, Thomas Hand. A família é de origem irlandesa.





Emily chegou a ser listada como uma das pessoas mortas pelo Hamas. Ela foi sequestrada quando estava na casa de uma amiga, no Kibutz de Be’eri.



Troca de reféns

Houve um aumento na tensão durante a liberação dos reféns neste sábado (25), segundo dia da trégua na guerra entre Israel e Hamas, após o grupo extremista ter adiado a entrega de reféns, afirmando que os inimigos haviam violado o acordo.

A troca aconteceu com atraso e, neste domingo (26), uma nova leva foi confirmada pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Os dois lados promoveram um cessar-fogo de quatro dias para a liberação de reféns, a saída de palestinos do norte da Faixa de Gaza e a entrada de ajuda humanitária no território. O Hamas aponta que Israel falhou exatamente no último ponto.

Depois de tudo esclarecido, com a mediação do Catar, o Hamas libertou 13 israelenses e quatro estrangeiros. Do outro lado, Israel confirmou a saída de 39 prisioneiros palestinos. O atraso chegou a sete horas.