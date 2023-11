Fred, ídolo do Fluminense, é assaltado após vitória do tricolor no RJ

O ídolo da torcida tricolor Fred, um dos principais artilheiros do novo Maracanã e atual diretor de planejamento do clube, sofreu um assalto a mão armada, na madrugada desta quinta-feira (23), no Rio de Janeiro, após jogo do Fluminense pelo Brasileirão.

O ex-jogador teve uma arma apontada contra a sua cabeça, e teve seu carro e celulares roubados. O crime ocorreu em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Fred não foi ferido.



O dirigente ficou junto a delegação tricolor no Maracanã para uma confraternização que ocorreu após a vitória sobre o São Paulo. A reunião contou com atletas, dirigentes e comissão técnica.

O assalto ocorreu quando Fred estava voltando para sua residência.