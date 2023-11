Irmãos são atacados a tiros no Jardim Catarina; um deles morreu

Dois irmãos foram baleados - um deles morreu - na madrugada deste domingo (26), no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. O pai dos rapazes foi o responsável por socorrer os filhos e levá-los ao hospital.

De acordo com a Polícia Militar, em apuração inicial, informações apontam que os disparos teriam partido de homens que estavam no interior de um carro. No entanto, não há detalhes sobre os envolvidos ou o modelo do veículo.

Os baleados foram socorridos e atendidos no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Ainda durante a madrugada, Patrick Oliveira Fonte Boa, de 28 anos, não resistiu e morreu. O seu irmão, de 33 anos, foi atendido e encaminhado para delegacia.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaborai e São Gonçalo, que ficou responsável pela investigação do crime.