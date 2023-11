Acusado de agredir companheira e matar cachorros é preso em Maricá

Um homem acusado de agredir sua própria companheira e matar os cachorros dela foi preso em Ponta Negra, distrito de Maricá, na noite desta segunda-feira (20). Ele teria ameaçado familiares e tentado agredir um pedestre, segundo relatos, antes de ser capturado.

De acordo com o relato, o suspeito estava armado com uma faca e ameaçou a mulher e outras pessoas em sua residência, no bairro Bananal. Durante a discussão, ele teria ferido a mulher e atacado dois cachorros da vítima, que não resistiram.

De acordo com testemunhas, a mulher fugiu de casa para escapar do homem, que teria ainda tentado agredir um pedestre que passava pela região e presenciou parte da discussão. Agentes da Polícia Militar que patrulhavam a região foram acionados pela vítima e capturaram o acusado.

No local do crime, eles encontraram dois cachorros mortos. Após pesquisarem o histórico do suspeito, foi descoberto que ele já tinha outras anotações criminais. Ele foi levado para a 82ª DP (Maricá) e, de lá, conduzido a Central de Flagrantes, na 76ª DP (Niterói).