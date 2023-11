Homem é assassinado a tiros na Zona Oeste do Rio

Um homem foi assassinado a tiros, no Jardim Maravilha, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (20). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada próxima a um carro abandonado com marcas de perfuração de bala.

Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) encontraram o homem, que, primeiramente, foi identificado como Sandro, após o registro de ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Tocantinópolis.

Moradores da região, por meio das redes sociais, relataram estar assustados com o alto número de disparos feitos no momento do ataque. O veículo localizado pelos PMs tinha dezenas de marcas de tiros nos vidros, nas portas assim como na traseira.

Leia também

➢ Homem que estuprou jovem em Copacabana é preso

➢ Acusado de latrocínio contra policial militar é preso em Niterói

De acordo com relatos compartilhados nas redes, a vítima teria envolvimento com a milícia local. Após a confirmação do óbito do homem, os policiais isolaram o local e acionaram a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).