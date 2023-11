Homem que estuprou jovem em Copacabana é preso

Um homem foi preso, na última sexta-feira (17), por estuprar uma jovem de 19 anos em um canteiro de obras em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O suspeito vive em situação de rua e foi detido por estupro de vulnerável.

O abuso contra a jovem aconteceu na última terça-feira (14), na Rua Xavier da Silveira, e foi registrado por uma câmera de segurança. De acordo com a polícia, a vítima voltava da Pedra do Sal, na Saúde, quando foi atacada pelo homem. Ela não teria conseguido reagir e só conseguiu fugir do abuso ao ser ajudada por um pedestre que caminhava pelas redondezas.

Leia também:

Fã de Taylor Swift é morto em assalto na Praia de Copacabana, no Rio

Polícia investiga caso de abuso sexual dentro do Hospital Souza Aguiar

O crime foi registrado na 13ª DP (Ipanema) última quinta-feira (16) pela vítima, acompanhada de sua mãe. O acusado foi preso no dia seguinte (17), na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, a 500 metros do local em que cometeu o estupro contra a jovem, também em Copacabana.