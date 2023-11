Suspeitos planejavam sequestrar Bruna Biancardi e filha

Os suspeitos que invadiram e roubaram pertences da residência da família Biancardi, em São Paulo, planejavam sequestrar a influenciadora Bruna Biancardi, de 29 anos, e sua filha, Mavie, de 1 mês. A informação foi confirmada pela Polícia Civil através de mensagens trocadas entre os acusados, de acordo com o portal Metrópoles.

As mensagens não foram divulgadas, mas, de acordo com o portal, os agentes encontraram conversas em que o único suspeito preso até o momento - Eduardo Seganfredo Vasconcelos, de 19 anos - premedita a invasão e fala em raptar as vítimas.

De acordo com a Polícia, os outros dois suspeitos já foram identificados e agentes realizam buscas para encontrá-los. Durante a madrugada desta terça (07), o trio entrou na casa onde os pais da influenciadora vivem, localizada em um condomínio de luxo em Cotia, São Paulo. Eles fizeram os pais dela d refém e levaram joias, bolsas de luxo e relógios.

Bruna e Neymar comentam episódio

No início desta tarde, Bruna comentou o episódio em seu perfil no Instagram e tranquilizou os seus nove milhões de seguidores na rede social. Segundo a influenciadora, ela e a filha já não moram mais na casa que foi invadida. "Graças a Deus está tudo bem com eles [os pais]. Coisas materiais a gente reconquista. O importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados", escreveu.

Em seu perfil, Neymar Jr., ex-companheiro de Bruna e pai de Mavie, também usou seus stories para se pronunciar sobre o caso. "Dia triste, com duas notícias muito ruins. Primeiro foi o ataque que os pais da Bru sofreram, mas agora graças a Deus estão todos bem", disse o jogador, que também lamentou a morte da dançarina Luana Andrade na mesma postagem.