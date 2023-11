Casa de Bruna Biancardi é invadida e roubada em São Paulo

No momento do assalto, a influenciadora e a filha não estavam na mansão - Foto: Reprodução

No momento do assalto, a influenciadora e a filha não estavam na mansão - Foto: Reprodução

A casa de Bruna Biancardi, influenciadora e mãe da filha de Neymar Júnior, foi invadida e roubada na madrugada desta terça-feira (07), em um condomínio em Cotia, na Grande São Paulo. Cerca de quatro homens realizaram a invasão. As informações foram confirmadas pelo portal R7.

Conforme o jornal, os pais da influenciadora estavam na residência e chegaram a ser amarrados, mas não ficaram feridos. De acordo com a Guarda Civil Municipal, um dos suspeitos, que já foi detido, morava no condomínio e permitiu a entrada dos assaltantes no conjunto. Ele é usuário de drogas e teria negociado com os assaltantes.

No momento do assalto, a mansão estava sem luz. A queda de energia foi causada pela forte chuva que ocorreu sobre o estado paulista por volta das 3h. A falta de iluminação teria facilitado a entrada dos criminosos.

Ainda segundo a corporação, dois dos suspeitos estavam armados e os criminosos procuravam pela influenciadora e Mavie, filha de Bruna com Neymar Júnior, no entanto, as duas não estavam na residência no momento do crime.



A ocorrência foi registrada no 2° Distrito Policial de Cotia após os vizinhos acionarem a GCM quando observaram uma movimentação estranha na casa. Os agentes cercaram o imóvel e conseguiram deter um dos envolvidos, que seria também morador do condomínio. Os outros fugiram com bolsas de grife, relógios e jóias que totalizaram numa perda de R$ 600 mil.

A Guarda Civil Municipal segue fazendo rondas na região para capturar os demais criminosos.