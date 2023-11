Luana Andrade morreu fazendo lipo no joelho

Uma complicação durante um procedimento estético no joelho pode ter sido a causa da morte de Luana Andrade, assistente de palco e dançarina do Domingo Legal que faleceu nesta terça (07), aos 29 anos. Segundo informação confirmada por um de seus empresários e compartilhada pelo surfista Gabriel Medina, a ex-participante do Power Couple passava por uma cirurgia de lipoaspiração quando sofreu a primeira parada cardíaca.

De acordo com a equipe que assessorava a jovem, Luana fazia uma lipo em um dos joelhos. Ao portal "iG Gente", um representante da equipe contou que a dançarina chegou a sofrer outras três paradas durante a realização do procedimento.

"Ela internou para fazer uma lipo. Estava tudo bem, com um dos profissionais mais conceituados do mercado, e aí aconteceu essa fatalidade. Ela veio a ter a parada cardíaca no meio do procedimento. Ela teve a primeira e reanimaram. Teve a segunda, ficou tudo bem. Teve a terceira, ficou tudo bem. E teve a quarta, que foi na madrugada. Ela estava fazendo a lipo e aconteceu a fatalidade de ter as quatro paradas", revelou o empresário.

Amigo pessoal de Luana, o surfista Gabriel Medina corroborou a versão do empresário ao comentar a notícia. "Hoje perdi uma amiga por causa de um procedimento estético 'simples'. O mundo tá surreal, gente. Principalmente, vocês, mulheres. Esse padrão de corpos 'perfeitos' que é impossível de alcançar exibidos no Instagram e na mídia precisa acabar urgentemente", escreveu o atleta em seu perfil no Instagram.

Ainda não há informações a respeito do sepultamento da assistente de palco.