Polícia identifica segundo suspeito de assalto à casa de Biancardi

A Polícia Civil de Cotia, em São Paulo, identificou o segundo suspeito de invadir e assaltar a casa de Bruna Biancardi, nesta terça-feira (7). De acordo com a corporação, três homens armados entraram na residência e levaram bolsas de luxo, relógios e joias. Um dos criminosos já foi preso.

Em nota enviada ao portal Metrópoles, a assessoria da polícia informou: “A Polícia Civil de Cotia investiga um roubo a residência ocorrido na manhã desta terça-feira (7) em um condomínio na cidade. Segundo informações, três homens armados teriam entrado na residência e dominaram as vítimas de 50 e 52 anos. Os suspeitos subtraíram bolsas, relógios e joias”.

O texto continuou: “Um homem de 20 anos foi preso em flagrante. O segundo autor já foi identificado e as diligências prosseguem para identificar o terceiro, bem como prendê-los. O caso está sendo registrado na 2ªDP de Cotia”.



Suspeito seria vizinho de Bruna Biancardi

O portal R7 revelou, nesta terça-feira (7), que a casa de Bruna Biancardi foi invadida e roubada durante a madrugada, em um condomínio em Cotia, em São Paulo. De acordo com o portal, os pais da influenciadora estavam no local no momento do assalto e foram amarrados pelos homens, mas não ficaram feridos.

Um dos suspeitos pela ação já foi preso. O homem seria vizinho de Biancardi, morador do condomínio, e teria autorizado a entrada dos outros criminosos, que fugiram com bolsas de grife, relógios e joias.

A invasão teria sido percebida pelos vizinhos do condomínio, que notaram uma movimentação estranha na casa e acionaram a Guarda Civil Municipal. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Cotia.

A GCM informou que dois dos suspeitos estavam armados e procuravam por Bruna Biancardi e a filha dela Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. Elas, no entanto, não estavam na residência.