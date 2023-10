Acusado de agredir ex-companheira é preso em Itaipuaçu

Um homem acusado de agredir sua ex-companheira foi encontrado e preso em Itaipuaçu, distrito de Maricá, na tarde do último domingo (29). De acordo com testemunhas, o suspeito estava foragido e não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.



As agressões teriam acontecido na casa da vítima, na Rua 23, depois de uma tentativa de reconciliação. Agentes da Polícia Militar foram acionados ao local e detiveram o suspeito. Ao pesquisarem pelos antecedentes dele, descobriram que já havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Ele foi levado à 82ªDP (Maricá), que registrou a ocorrência, de onde será conduzido para uma unidade do sistema prisional.

Leia também:

➢ Batida envolvendo três carros congestiona Ponte Rio-Niterói

➢ Gêmea baleada em Maricá está em estado grave; motorista recebe alta

➢ Dois homens são baleados em bairros vizinhos em São Gonçalo