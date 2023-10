Batida envolvendo três carros congestiona Ponte Rio-Niterói

Três veículos se chocaram enquanto atravessavam a Ponte Rio-Niterói, no sentido Niterói, durante a tarde desta segunda-feira (30). O acidente aconteceu na altura da Grande Curva e, de acordo com informações da Ecoponte, concessionária que gere a via, não deixou feridos.

A colisão aconteceu por volta das 15h. Ainda não há detalhes a respeito do que ocasionou o acidente. Equipes da Ecoponte e da Polícia Rodoviária Federal foram acionados ao local. Três faixas do sentido Niterói precisaram ficar temporariamente interditadas por conta da batida.

Pouco após o acidente, o trânsito na via ficou congestionado por conta da colisão. A lentidão ficou concentrada no trecho entre o Vão Central e o pedágio. Às 16h30, apenas duas faixas permaneciam fechadas, segundo a Ecoponte, que já se preparava para liberá-las. com lentidão do Vão Central até o pedágio.

