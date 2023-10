Gêmea baleada em Maricá está em estado grave; motorista recebe alta

A menina de 2 anos baleada durante um ataque a tiros no distrito de Inoã, em Maricá, durante a tarde da última sexta-feira (27), está internada em estado grave. O motorista de aplicativo também ferido no tiroteio recebeu alta. As informações foram divulgadas pela Prefeitura de Maricá nesta manhã (30).

Valentina Duarte permanece entubada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, após ser ferida por disparos realizados por suspeitos contra o veículo onde estava com sua irmã gêmea, Antonella, e seu pai, João Vitor Torres, de 37 anos, que morreram no mesmo dia do ataque.

Sua irmã gêmea, Antonella, morreu no mesmo dia do ataque | Foto: Divulgação

Já o motorista de aplicativo, que estava dirigindo o carro em que a família estava e também foi atingido pelos tiros, passou por uma cirurgia para a retirada de um projétil que estava alojado em seu corpo e, em seguida, recebeu alta.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).

Leia na íntegra a nota da Prefeitura de Maricá:

"A Secretaria de Saúde de Maricá informa que o paciente passou por cirurgia para retirada do projétil. O procedimento foi bem sucedido e a recuperação exitosa. Após avaliação, ele recebeu alta. A criança permanece entubada no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. O estado de saúde é considerado grave".