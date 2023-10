Dois homens são baleados em bairros vizinhos em São Gonçalo

Dois homens da mesma idade foram baleados em bairros vizinhos em São Gonçalo, nesta segunda-feira (30). As duas vítimas, ambas com 28 anos, procuraram socorro no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, local que uma delas foi atingida.

O primeiro homem foi atingido por um tiro no tórax, no próprio bairro do Colubandê. Já o outro baleado foi ferido por um tiro no braço, no bairro Almerinda. A vítima apresentou ferida na tíbia e será operada.

Leia também:

Idosa é baleada no Jardim Bom Retiro, São Gonçalo

Gêmea baleada em Maricá está em estado grave; motorista recebe alta

Os dois chegaram ao hospital da mesma forma: por meios próprios, ou seja, não foram levados de ambulância. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A Polícia Civil investiga os casos.