PM baleado no Maria Paula segue internado em São Gonçalo

Continua internado o policial militar José Wilton Chaves dos Santos, de 40 anos, agente lotado no 5º Batalhão (Centro do Rio) que foi baleado na última quinta-feira (26) no Maria Paula, em São Gonçalo. Vítima de um tiro na cabeça, o PM segue internado em estado grave no Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde.

Ainda não há maiores detalhes sobre o quadro de saúde do policial. Ele estava de folga em um bar na região do Campo Novo quando foi atingido, por volta das 19h30. Os autores seriam, segundo relatos preliminares, suspeitos que o reconheceram na região. Ainda não há informações a respeito do paradeiro dos acusados.

Agentes do 7° BPM (São Gonçalo) confirmaram terem ido ao local e socorrido a vítima. Oficiais do Corpo de Bombeiros também confirmaram terem sido acionados, mas não chegaram finalizar o atendimento pois o policial já havia sido levado à unidade quando chegaram ao local.