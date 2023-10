Lutador é baleado após atacar agentes do Segurança Presente

O homem estava xingando as pessoas quando os policiais o abordaram - Foto: Reprodução

O homem estava xingando as pessoas quando os policiais o abordaram - Foto: Reprodução

Um lutador de artes marciais foi baleado na perna após agredir um agente do programa Segurança Presente do Recreio, na Zona Oeste do Rio. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o rapaz empurrando o policial, que reage e dispara contra ele.

De acordo com a Secretaria de Governo e Integridade Pública (Segov), o homem estava xingando as pessoas quando os policiais o abordaram, a partir desse momento ele passou a se manifestar agressivamente.

"Os policiais tentaram imobilizar o rapaz, mas ele reagiu e passou a agredir um dos agentes com socos e tentou tirar a arma do policial. O outro agente atirou contra a perna para conseguir deter o homem. Imediatamente, eles realizaram os procedimentos de primeiros socorros, estancaram o sangramento e acionaram o Corpo de Bombeiros", declarou a Segov.

Leia também



➢ Polícia Civil prende mulher que matou o namorado e simulou suicídio na Ilha do Governador

➢ PM de batalhão do Rio é baleado em São Gonçalo

Após os disparos, o lutador ficou deitado no chão ameaçando os agentes, enquanto aguardava atendimento. "Com arma é mole. Na porrad* você não me pega", disse o homem.



Ele foi socorrido e levado ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Já os policiais, realizaram exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.

O lutador foi autuado por lesão corporal, resistência e desobediência na 42ªDP (Recreio).