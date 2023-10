Homem é baleado em Itaúna, São Gonçalo

Um homem, de 35 anos, foi internado no final da noite da última quarta-feira (25), no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo, após ter sido baleado no quadril, em Itaúna, também em São Gonçalo.

A vítima chegou ao hospital por meios próprios e ainda não deu detalhes sobre o ocorrido.



Ele foi operado e seu estado de saúde é considerado estável.

Policiais militares que ficam de plantão no hospital registraram o caso na Polícia Civil, que vai apurar o ocorrido.