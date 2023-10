6º dia de Operação Maré: PM divulga mais um balanço das ações

Operação Maré se iniciou no dia 9 de Outubro. - Foto: Divulgação

Operação Maré se iniciou no dia 9 de Outubro. - Foto: Divulgação

As forças de segurança estaduais iniciaram nesta quarta-feira (18), o sexto dia da Operação Maré. Policiais Militares estão atuando nas comunidades Nova Holanda, Parque União e Sem Terra, no complexo da Maré. A operação mais tecnológica já realizada, iniciada no dia 9, já causou um prejuízo de mais de R$ 20 milhões ao tráfico de drogas.

Nas primeiras horas de operação desta quarta-feira, foram apreendidas uma motocicleta roubada e uma caixa de medicamentos. Os policiais encontraram também placas de identificação de veículos e uma pistola. Durante a ação, duas pessoas foram presas, no Parque União.

Em 6 dias de Operação Maré, a ação já prendeu 27 criminosos, apreendeu mais de meia tonelada de maconha e drogas sintéticas, assim como de 100 quilos de pasta base de cocaína. Armas e 102 veículos também foram apreendidos, além de 69 toneladas de barricadas terem sido retiradas das ruas.

Os moradores da Maré também ganharam de volta o acesso à piscina do Complexo Esportivo da comunidade. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), intensificou a vistoria em todo o sistema prisional fluminense.

Operação Maré conta com 1 mil agentes da forças estaduais | Foto: Divulgação

O governador Cláudio Castro alinhou a transferência de líderes de facções criminosas para presídios federais junto ao procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos. Além disso, trabalha em congruência com a Força Nacional e Polícia Rodoviária Federal.

“Estamos atuando de maneira ostensiva contra o crime organizado. Os saldos positivos das ações mostram que o uso da inteligência aliado à tecnologia é o caminho mais eficiente para enfraquecer a atuação dessas facções criminosas. Essa é a resposta do Estado para o crime organizado, não vamos recuar.” declarou o governador Cláudio Castro.