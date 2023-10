Força Nacional chega ao RJ para reforço no patrulhamento

A Força Nacional dá início ao reforço no patrulhamento no estado do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (16). A primeira metade do contingente a ser enviado, cerca de 155 agentes e 40 viaturas, já está nas ruas. Ainda nesta manhã (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Força Nacional fazem reunião interna às 9h.

Num primeiro momento, a Força Nacional seguirá as orientações da PRF e atuará em vias expressas e rodovias estaduais na capital fluminense. O foco é impedir a entrada de armas e drogas e prender líderes do crime.

O envio de reforço se deu após uma solicitação do governador Cláudio Castro (PL), no fim de setembro, diante do aumento da crise de segurança no estado. No início do mês, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assinou uma portaria autorizando o envio das tropas federais e equipamentos. Foram prometidos 300 agentes e 80 viaturas.

Dino também anunciou que R$ 95 milhões serão repassados ao Governo do Rio para a construção de presídios de segurança máxima no estado, depois de um pedido do governador. Ao todo, R$ 247 milhões já foram destinados ao Rio de Janeiro.

Operação na Maré

A Polícia Militar iniciou também, nesta segunda-feira (16) mais um dia de operações no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Este já é o 5º dia de operações, que começaram na última segunda-feira (9) e já resultaram em 24 presos e ao menos um morto em confronto.

Nesta manhã (16), os PMs se direcionaram para a parte do complexo que é dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), a 2ª maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Segundo moradores, houve um intenso tiroteio na região da Baixa do Sapateiro, Nova Holanda, Parque União e Vila dos Pinheiros.