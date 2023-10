Operação Maré inicia 4ª etapa nesta sexta-feira (13)

Operação Maré conta com 1 mil agentes das forças estaduais - Foto: Divulgação/Luciano Belford

Operação Maré conta com 1 mil agentes das forças estaduais - Foto: Divulgação/Luciano Belford

As forças de segurança estaduais iniciaram nesta sexta-feira (13) a 4ª etapa da Operação Maré. Desde as primeiras horas da manhã, policiais militares estão nas comunidades Vila do Pinheiro e Salsa, na Maré; na Chacrinha, na Praça Seca e Covanca, Caixa D'água e Bateau Mouche, em Jacarepaguá. O objetivo desta fase é a prisão de criminosos que fugiram para outras comunidades, o cumprimento de mandados de prisão, a retomada de territórios, além da apreensão de armas e drogas. O setor de inteligência da Polícia Civil segue monitorando esses territórios e a atuação de criminosos.

Até o início da manhã, um fuzil calibre 5.56 foi apreendido na comunidade do Chacrinha, totalizando 14 fuzis durante a semana de operações.

"Continuamos atuando em diversas comunidades do Rio e não vamos recuar. Nossos agentes estão preparados e equipados para enfrentar essas máfias que estão infiltradas no nosso Estado. Já causamos um prejuízo de R$ 20 milhões às facções criminosas e iremos continuar com inteligência e usando a tecnologia ao nosso favor.", destaca o governador Cláudio Castro.

Primeiros dias de operação apresentam saldo positivo

O trabalho integrado das forças de segurança já teve como resultado a prisão de 25 criminosos, apreensão de mais de meia tonelada de maconha e drogas sintéticas, assim como de 100 quilos de pasta base de cocaína. Armas e 101 veículos também foram apreendidos, além de 52 toneladas de barricadas terem sido retiradas das ruas.

Os moradores da Maré também ganharam de volta o acesso à piscina do Complexo Esportivo da comunidade. A Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), que é parceira na ação, recolheu 448 aparelhos celulares no trabalho intensificado de vistoria em todo o sistema prisional fluminense. Além disso, o governador Cláudio Castro alinhou a transferência de líderes de facções criminosas para presídios federais junto ao procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos.



"Estamos atuando em conjunto com o Ministério Público na finalização da lista dos presos que seguem os critérios para a transferência aos presídios federais. É necessário que os processos sejam claros e detalhados para que a transferência seja feita de forma correta e benéfica para o Estado.", finaliza Castro.