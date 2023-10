Operação Maré: Polícia apreende réplica de metralhadora calibre .50

Equipes das forças de segurança que estão em operação no Complexo da Maré, em áreas do Terceiro Comando Puro, apreenderam nesta terça-feira (10), uma réplica de metralhadora calibre .50.

A versão original do armamento possui tiro de alta precisão e é capaz de atravessar alguns tipos de blindagem e derrubar aeronaves. A arma será enviada para análise.

O objetivo é saber se a arma tem poder de fogo, ainda que menor, como uma arma de airsoft que usa munição real, ou se ela seria apenas para intimidar visualmente.



Além desta réplica, a polícia também encontrou:

- dois fuzis;

- uma espingarda calibre 12;

- 60 veículos recuperados;

- 2 galpões de veículos clonados estourados;

- uma plantação de skunk num imóvel na Vila do João;

- uma estufa de maconha em um imóvel na Vila do Pinheiro.

Cerca de mil homens das polícias Civil e Militar foram para comunidades da Maré dominadas pelo TCP, facção criminosa responsável por criar um centro de treinamento de criminosos naquela região, como mostrou a reportagem do Fantástico. A operação acontece em 8 localidades, entre elas a Vila do João e a Vila dos Pinheiros, com 54 mandados de prisão a cumprir.