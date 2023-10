Preso suspeito de participar do assassinato de produtor cultural em Niterói

Agentes da Segurança Presente prenderam, na manhã desta quarta-feira (11), no Engenho do Mato, um homem suspeito de participar do assassinato do produtor cultural Bernardo de Araújo Costa Ferreira. Segundo os oficiais, o detido era integrante da quadrilha que roubou, sequestrou, matou e ocultou o cadáver da vítima. O caso aconteceu em fevereiro de 2022.

O homem, de 21 anos, foi detido pelos agentes do Segurança Presente em um bar na Rua Vinte e Um e, de acordo com os policiais, ele já tem cinco passagens pela delegacia, incluindo tráfico de drogas.

Relembre o caso

Bernardo de Araíjo foi assassinado no mês de fevereiro de 2022. Ele teve a casa, localizada na rua Dez do bairro Engenho do Mato, invadida por quatro criminosos. Os ladrões roubaram seus pertences e, enquanto o roubo acontecia, Bernardo foi mantido no chão. Depois, os criminosos colocaram o rapaz dentro de um veículo e fugiram. Buscas foram feitas na região, até que o crime de assassinato foi confirmado. Seu corpo foi encontrado carbonizado em um valão, no Engenho do Mato.

No dia 10 de junho de 2022, o primeiro suspeito de assassinar Bernardo foi preso. O acusado tinha 18 anos e foi preso, também, no Engenho do Mato.