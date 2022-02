Jovem desaparece logo após ter casa invadida por criminosos na Região Oceânica em Niterói

Familiares e amigos de Bernardo de Araújo Costa Ferreira, de 21 anos, procuraram informações que possam levar ao paradeiro do produtor musical, que desapareceu na última sexta-feira (4), logo depois de ter sua casa invadida por criminosos no Engenho do Mato, Região Oceânica em Niterói. Um corpo encontrado pela polícia em um valão pode ser do jovem.

Segundo os parentes do jovem, ele estava acompanhado de um amigo, quando os criminosos invadiram sua residência, que fica na Rua Dez, no Engenho do Mato, os ladrões começaram a roubar pertences, enquanto a ação acontecia, os bandidos mantiveram Bernardo sentado no chão de sua casa e logo depois o colocaram dentro de um veículo e fugiram não dando nenhuma pista do destino.

“O que ficamos sabendo é que criminosos armados invadiram a casa do Bernardo e levaram tudo da residência dele. Após roubarem os pertences, colocaram ele dentro de um veículo e sumiram. Desde então, já percorremos diversos hospitais e no Instituto Médico Legal (IML) e não o encontramos. Só queremos ele de volta pra casa. Essa falta de informações acaba nos deixando muito confusos e com medo do pior”, disse um familiar que não se identificou.

Após o desaparecimento de Bernardo, seus familiares e amigos percorreram alguns locais em busca de alguma pista sobre o paradeiro do produtor musical. Algumas informações levaram as pessoas acreditarem que a vítima estava caminhando pela Rua 55, pelo Engenho do Mato, porém nada foi confirmado pela polícia. Os relatos falavam que ele estava desorientado e com alguns machucados.

Os policiais civis da 81ª DP (Itaipu) estão responsáveis pelo caso. Eles realizaram uma perícia na casa da vítima, na manhã de segunda-feira (7) e ainda informaram que irão analisar as imagens da câmera de segurança da região para tentar chegar até o paradeiro do jovem.

Corpo encontrado em um valão pode ser do jovem:

Um corpo que foi encontrado em um valão na tarde de segunda-feira (7), no Engenho do Mato, pode ser do jovem produtor musical Bernardo de Araújo Costa Ferreira, de 21 anos, que desapareceu na última sexta-feira (4), logo depois de ter sua casa invadida por criminosos. O corpo já foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).