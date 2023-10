Jovem morre baleado após tiroteio em show de Maiara e Maraísa

Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado durante uma confusão que aconteceu em um show da dupla sertaneja Maiara e Maraísa em Palmas, na capital do Tocantins. O tiroteio aconteceu na madrugada desta sexta-feira (06/10), durante o desfecho do primeiro dia de festejos em comemoração aos 35 anos de criação do estado.

Além dele, um policial militar, que estava a paisana, também foi atingido. Segundo relatos de espectadores do show, a confusão começou depois que o agente e dois homens começaram a discutir. Um dos civis teria pego a arma do policial e efetuado os disparos, que acabaram atingindo um jovem que não participava da briga. Um casal também teria sido atingido de raspão.

O adolescente não resistiu ao ferimento e morreu no local. Já o policial foi levado para o Hospital Geral de Palmas, onde foi submetido a uma cirurgia. O casal não teve ferimentos graves e foi liberado.

O autor dos tiros não foi identificado ou encontrado. A 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da cidade está investigando o crime. Em nota, o Governo do Tocantins lamentou a morte do rapaz e disse que "não está medindo esforços" para esclarecer os fatos ligados ao crime.

Essa não é a primeira ocasião neste ano em que um show de Maiara e Maraísa termina em tiroteio. Em março, logo após uma apresentação das cantoras em Paraíba do Sul, no interior do Rio, um homem foi baleado depois de, supostamente, também se envolver em uma confusão com policiais militares.